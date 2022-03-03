Названа цель комиссии для физлиц при покупке валюты на бирже в России

Решение Банка России о комиссии в 30 процентов при покупке валюты на бирже глобально не влияет на рынок, целью такого решения было остудить ажиотажный спрос, считает экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».
Центробанк (ЦБ) России с 9:00 3 марта предписал взимать комиссию в размере 30 процентов для физических лиц при покупке валюты на бирже. По мнению регулятора, взимаемая брокерами с физлиц при покупке валюты комиссия выравнивает конкуренцию между банками и брокерами.
«Глобально это уже не особо влияет на рынок, хотя понятно, что целью такого шага было остудить ажиотажный спрос. Утром это, действительно, сыграло определенную роль, небольшой эффект был, но потом курсы все равно пошли вверх. Мера вроде бы сильная, но курсы все равно растут из-за новостного фона. Думаю, не пойди ЦБ на такой шаг, это не особо бы поменяло динамику. Просто не было бы утренней корректировки. Сейчас каждый день идут такие события, такие новости, что ограничительные меры влияют на обстановку в меньшей степени», — считает Самиев.
Аналитик добавил, что введенную ЦБ комиссию нельзя назвать бессмысленной. Она, по его словам, была логичной и ожидаемой, проблема только в том, что новостной фон сегодня оказывается более серьезным фактором.
«Странным было бы, не введи они такую меру в принципе. Фактически, инструменты, с помощью которых можно повлиять на курс, у них на этом заканчивается. Остается, конечно, еще выход на рынок самого ЦБ с валютой. Но это очень неприятный сценарий, поскольку такой ресурс иссякаемый, его можно прожечь и ничего не останется. Поэтому ЦБ постарается все же избежать такого шага. Но все остальные варианты уже задействованы», — предположил экономист.
Ранее президент России Владимир Путин запретил со 2 марта вывозить из страны больше 10 тысяч долларов наличными.