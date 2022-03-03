Названа цель комиссии для физлиц при покупке валюты на бирже в России

«Глобально это уже не особо влияет на рынок, хотя понятно, что целью такого шага было остудить ажиотажный спрос. Утром это, действительно, сыграло определенную роль, небольшой эффект был, но потом курсы все равно пошли вверх. Мера вроде бы сильная, но курсы все равно растут из-за новостного фона. Думаю, не пойди ЦБ на такой шаг, это не особо бы поменяло динамику. Просто не было бы утренней корректировки. Сейчас каждый день идут такие события, такие новости, что ограничительные меры влияют на обстановку в меньшей степени», — считает Самиев.