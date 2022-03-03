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3 часа назад

Туроператоры объявили распродажу туров в Египет и Турцию

Алиса Селезнёва

Российские туроператоры начали делать существенные скидки на туры в Египет и Турцию на март, чтобы минимизировать потери. Об этом со ссылкой на представителей отрасли пишет «Прайм».

Туроператоры объявили распродажу туров в Египет и Турцию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам директора по развитию турагентств OnlineTur.ru Игоря Блинова, на сегодняшний день «горящие туры» составляют 65% от всех мартовских предложений.

«Дисконт на туры в Турцию и Египет на ближайшие две недели в среднем 25%. На фоне шока, несмотря на то, что рубль стал дороже, туроператоры сократили свою маржинальность из-за низкого спроса и высокого предложения», - отметил он.

Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян объяснил существенные скидки попыткой участников рынка реализовать непроданные билеты и заквотированные мест в отелях Египта, Турции и Арабских Эмиратов.

«Очень много мест в самолетах, в отелях, но они просто не продаются. Это попытка хоть как-то простимулировать продажи», - заявил Мурадян.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине, целью которой назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это западные страны ввели против России санкции. В частности, с 27 февраля запрещены полеты российских самолетов над всей территорией Евросоюза.

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Ростуризм порекомендовал россиянам на фоне сложившейся геополитической обстановки выбрать для отдыха страны, которые не вводили против России никаких ограничений: Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индию, Вьетнам.

Личный счет,Игорь Блинов,Артур Мурадян,Владимир Путин,Ростуризм,ЕС,
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