Туроператоры объявили распродажу туров в Египет и Турцию

Российские туроператоры начали делать существенные скидки на туры в Египет и Турцию на март, чтобы минимизировать потери. Об этом со ссылкой на представителей отрасли пишет «Прайм».

По словам директора по развитию турагентств OnlineTur.ru Игоря Блинова, на сегодняшний день «горящие туры» составляют 65% от всех мартовских предложений.

«Дисконт на туры в Турцию и Египет на ближайшие две недели в среднем 25%. На фоне шока, несмотря на то, что рубль стал дороже, туроператоры сократили свою маржинальность из-за низкого спроса и высокого предложения», - отметил он.

Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян объяснил существенные скидки попыткой участников рынка реализовать непроданные билеты и заквотированные мест в отелях Египта, Турции и Арабских Эмиратов.

«Очень много мест в самолетах, в отелях, но они просто не продаются. Это попытка хоть как-то простимулировать продажи», - заявил Мурадян.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине, целью которой назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это западные страны ввели против России санкции. В частности, с 27 февраля запрещены полеты российских самолетов над всей территорией Евросоюза.