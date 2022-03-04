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2 часа назад

Правительство захотело повышать пенсии несколько раз в год

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Правительство попросило Госдуму наделить его возможностью оперативно повышать размер пенсий несколько раз в год, пишут «Ведомости». Такое нововведение прописано в законопроекте об устойчивом экономическом развитии в условиях санкций, внесенном 3 марта на рассмотрение депутатами.

Если в Госдуме одобрят эту меру, кабмин сможет реагировать на экономическую ситуацию в стране через изменение суммы выплат пенсионерам. В течение года правительство сможет принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий, об увеличении размера доплаты к страховой пенсии, а также о повышении стоимости того или иного пенсионного коэффициента.

Действующее законодательство предусматривает индексацию страховых пенсий всего один раз в год — с 1 января в соответствии с уровнем инфляции за прошедший год. Кроме того, сейчас у правительства есть право дополнительно увеличивать страховые пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов Пенсионного фонда (ПФР). Социальные пенсии в настоящее время подлежат ежегодной индексации с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий период.

В случае принятия законопроекта в Госдуме кабмин сможет индексировать выплаты чаще — например, если реальная инфляция превзойдет официальный прогноз. Кроме того, такое решение позволит правительству экономить время и регулировать размер доплат отдельным постановлением без рассмотрения в Госдуме. По словам зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, внесенный документ обеспечит правительству полномочия более оперативно реагировать на потребности населения и ситуации.

В январе президент России Владимир Путин принял решение проиндексировать страховые пенсии для гражданских и военных пенсионеров выше фактического уровня инфляции в 2021 году — на 8,6 процента. По словам Путина, принятые ранее решения недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров, вызванные ростом цен. Средний размер пенсии после изменений составил 18 984 рубля.

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