Пособия выросли: как изменилась система мер господдержки

Ежегодно в России индексируется ряд пособий для семей с детьми, которые выплачиваются из средств Фонда социального страхования (ФСС РФ). С 1 февраля в России увеличили единовременное пособие при рождении ребенка — до 20 472,77 руб. Раньше оно составляло 18 886,32 руб. Об этом напоминает «Комсомольская правда».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Это пособие полагается матерям или отцам детей. В случае появления на свет нескольких младенцев сумма умножается на количество детей. Ограничений предельного размера выплаты нет.

Также с 1 февраля повысился минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — с 7082,85 руб. до 7677,81 руб.

С 1 января увеличили и максимальный размер пособия по беременности и родам (декретных): при стандартной беременности, 140 дней декретного отпуска — 360 164 руб. (было 340 795 руб.), при осложненных родах за 156 дней декретного отпуска — 401 325,60 руб. (было 379 743 руб.), при многоплодной беременности за 194 дня декретного отпуска — 499 084,4 руб. (было 472 244,50 руб.)

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (больничных) при стаже 8 и более лет составит 2572,60 руб. в день.