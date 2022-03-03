В Госдуме рассказали, кто сможет воспользоваться кредитными каникулами

Каникулы будут предоставлены для всех заемщиков банка, так же, как это было в «ковидном» законе, на шесть месяцев для всех тех, у кого есть потребительский кредит. Это действует для любого человека, который имеет кредит в банке. Кредитные каникулы — это когда вы вообще не платите проценты по кредиту. Для этого надо заключить соответствующий договор с банком. Законопроект предусматривает это реализовывать до 30 сентября. Завтра мы законопроект примем, — пояснил Топилин.