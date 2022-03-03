Торговые сети ограничат наценки на ряд товаров

"По указанным товарам ретейлерам не будет выплачиваться вознаграждение за приобретение определенного количества товара у поставщиков. Кроме того, не будут оказываться сторонние маркетинговые услуги - их продвижение планируется осуществлять за счет торговой сети", -пояснили в ФАС.