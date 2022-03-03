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59 минут назад

"Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" ограничат наценки на четыре категории товаров

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 4

Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" согласились ограничить наценки на ряд товаров на уровне до 5%. Ограничение коснется молочной продукции, сахара, овощей "борщевого набора", а также хлеба и хлебобулочных изделий, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

Торговые сети ограничат наценки на ряд товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Торговые сети сформировали и направили в ФАС России свои предложения по параметрам добровольных обязательств о таком самоограничении", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что самоограничение распространяется на все регионы присутствия торговых сетей и действует уже с 3 марта.

Ретейлеры пообещали ежемесячно актуализировать перечень товаров, входящих в перечень.

"По указанным товарам ретейлерам не будет выплачиваться вознаграждение за приобретение определенного количества товара у поставщиков. Кроме того, не будут оказываться сторонние маркетинговые услуги - их продвижение планируется осуществлять за счет торговой сети", -пояснили в ФАС.

Напомним, ранее аналогичные предложения в ФАС уже направили другие крупные ретейлеры - Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит".

"Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" входят в группу X5 Retail Group. По данным агентства INFOLine, в 2020 году Х5 Retail Group занимала первое место по доле на рынке продовольственных товаров - 12,64%.

Личный счет,ФАС России,О'Кей,"Магнит",Ашан,X5 Retail Group,
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