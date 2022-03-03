Россиянам назвали наиболее выгодные для работы города

Тем, кто не имеет собственного жилья выгоднее всего работать в Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге, Уфе и Екатеринбурге. К такому выводу пришли эксперты «Циан.Аналитика», передает «Российская газета».

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По словам руководителя сервиса Алексея Попова, больше всего средств после выплаты арендных платежей остается у съемщиков жилья в Москве — 43,1 тысячи рублей. На втором месте располагается Красноярск с 35 тысячами. Также значительное количество средств остается у арендаторов в Санкт-Петербурге — 32,9 тысячи рублей, Уфе — 32,3 тысячи и Екатеринбурге — 32,1 тысячи.

Наименее выгодно ехать на работу в Волгоград, где после оплаты жилья съемщики могут располагать всего 24,1 тысячами рублей.