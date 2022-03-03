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1 час назад

Россиянам назвали наиболее выгодные для работы города

Елена Прошина

Тем, кто не имеет собственного жилья выгоднее всего работать в Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге, Уфе и Екатеринбурге. К такому выводу пришли эксперты «Циан.Аналитика», передает «Российская газета».

Россиянам назвали наиболее выгодные для работы города
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам руководителя сервиса Алексея Попова, больше всего средств после выплаты арендных платежей остается у съемщиков жилья в Москве — 43,1 тысячи рублей. На втором месте располагается Красноярск с 35 тысячами. Также значительное количество средств остается у арендаторов в Санкт-Петербурге — 32,9 тысячи рублей, Уфе — 32,3 тысячи и Екатеринбурге — 32,1 тысячи.

Наименее выгодно ехать на работу в Волгоград, где после оплаты жилья съемщики могут располагать всего 24,1 тысячами рублей.

При этом в соотношении среднемесячных зарплат и ставок аренды однокомнатных квартир в городах-миллиониках на первом месте оказался Челябинск — зарплаты в 3,3 раза больше платы за жилье. За ним идут Уфа и Пермь — в три раза. Москва и Санкт-Петербург оказались наименее выгодными городами в этом плане, зарплаты в них только в 1,9 раза больше платы за жилье.

Личный счет,Алексей Попов,
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