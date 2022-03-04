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1 час назад

Россиянам дали пояснения по использованию банковских карт в новых условиях

МослентаМослента

Россиянам объяснили, как использовать банковские карты в новых условиях. Ответы на самые часто задаваемые вопросы собрали в материале KP.RU.

Россиянам дали пояснения по использованию банковских карт в новых условиях
Фото: Иван Водопьянов / КоммерсантъИван Водопьянов / Коммерсантъ

Прежде всего россиян успокоили, что внутри страны нет ограничений на использование карт любых платежных систем, будь то Visa, MasterCard или «МИР». Внутренние операции в рублях проводятся в обычном режиме, это сохранится даже при отключении банков от системы SWIFT. Карты санкционных банков продолжают работать внутри страны, однако перевыпустить их можно будет только с отечественной системой «МИР».

Сервисы платежей Google Pay и Apple Pay отключили только для ряда банков, попавших под самые жесткие санкции. Их клиентам дали совет носить с собой пластиковые карты. Однако для остальных россиян по-прежнему работает оплата телефоном, хотя могут наблюдаться отдельные сбои в некоторых терминалах. Можно установить приложение «МИР Pay», но оно доступно только для платформы Android.

Для комфортной поездки за границу можно взять с собой наличные деньги и карты нескольких банков. Следует помнить, что по новым правилам за рубеж нельзя вывозить более 10 тысяч долларов или их эквивалент в другой валюте. Что касается переводов денег в другие страны, запрет действует на операции со своими счетами в иностранных банках. Оплачивать товары и услуги, а также переводить деньги близким по-прежнему можно, если банк не попал под санкции и не был отключен от SWIFT.

Эксперты объяснили, что ЦБ ввел комиссию за покупку валюты на бирже для того, чтобы снизить ажиотаж на рынке. При этом платить комиссию за снятие валюты с собственного счета или при покупке в банке по-прежнему не нужно.

Ранее финансист назвал три способа сохранения денег при инфляции.

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