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18 минут назад

В России анонсировали новый этап туристического кешбэка

Мария Иванова

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что новый этап продаж туров с кешбэком могут запустить в России до осени 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир НТВ.

В России анонсировали новый этап туристического кешбэка
Фото: ReutersReuters

«У нас точно будет окно продаж по кешбэку на осенне-зимние поездки, и мы как раз подумаем, может быть, его запустить чуть раньше», - рассказала Догузова.

По ее словам, в Ростуризме обсуждают это с вице-премьером Дмитрием Чернышенко и планируют «ориентироваться по ситуации».

Предыдущий этап продажи туров с кешбэком стартовал 18 января. Речь шла о путевках по России длительностью от двух ночей (до 30 апреля включительно) и круизах (до конца мая).

По условиям программы, тур необходимо оплачивать картой «Мир», сумма кешбэка - 20 процентов от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Продажи этих туров досрочно завершились 1 марта, так как деньги, выделенные на весенний кешбэк, практически полностью перечислили туристам.

На 2022 год на программу туристического кешбэка планируют выделить пять миллиардов рублей.

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