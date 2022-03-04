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4 часа назад

Эксперт рассказал, как надо инвестировать в золото

Мария Иванова
Михаил Беляевэксперт

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в нынешних экономических условиях инвестиции в золото станут идеальной альтернативой скупке валюты. Он отметил, что поддерживает законопроект депутатов Госдумы об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц, передает РИА Новости.

Эксперт рассказал, как надо инвестировать в золото
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАССКирилл Кухмарь/ТАСС

По действующим правилам при покупке золотого слитка в банке россияне должны платить налог в размере 20%. Однако в случае обратной операции — продажи золота банку — этот налог не возвращается.

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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил в беседе с порталом "Рамблер", что отмена налога на покупку слитков будет способствовать развитию розничного рынка золота. По его словам, это полезно для России как для золотодобывающей страны, поскольку ей нужен рынок сбыта. Беляев также рассказал, в каких формах драгметалл продается населению.

Инвестиционные монеты

Рядовые граждане могут вкладываться в символические золотые монеты, напомнил эксперт.

"Или могут быть реплики, повторения "Сеятеля" 20-х годов, которые являются полным аналогом царского червонца. Или еще что-нибудь придумывают, какие-нибудь юбилейные монеты Центробанк выпускает", — сказал Беляев.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук

Золотые слитки

Второй способ — покупать слитки, которые весят, например, несколько сотен граммов. Правда, это дорогая затея для простых людей. Она подходит для более состоятельных россиян, у которых есть какие-то сбережения, пояснил Беляев.

Однако в этом случае возникает вопрос, где держать такой слиток, отметил он. Если хранить драгметалл в банковской ячейке, то нужно будет платить за ячейку. Если же хранить его дома, то позже, в случае продажи золота банку, владелец слитка должен за свой счет провести экспертизу металла в специальной лаборатории. Эксперты должны подтвердить, что это действительно золото такой-то пробы, объяснил Беляев.

Обезличенные металлические счета

Альтернативой золотым слиткам могут стать обезличенные металлические счета.



style='font-style: italic;line-height: 20px'>"Это когда вы открываете счет в банке – приносите деньги, вам эти деньги пересчитывают в граммах или килограммах золота по цене на текущий момент, а потом по договоренности с банком у вас все это периодически оценивается. У вас, например, 100 или 150 граммов золота. А потом смотрят — сколько стоит золото по текущей цене. Она может возрасти, а может и понизиться", — сказал Беляев.


Фото

Михаил Беляев

Кандидат экономических наук



Однако эксперт отметил, что обезличенные металлические счета не подлежат страхованию в Агентстве по страхованию вкладов.



style='font-style: italic;line-height: 20px'>"Если что-то в банках лопнуло, [банк] ушел с рынка, то если по обычным вкладам вам компенсирует Агентство по страхованию вкладов, то обезличенных металлических счетов это не касается. Риск вот здесь", — добавил Беляев.


Фото

Михаил Беляев

Кандидат экономических наук



Финансовый аналитик также рассказал, что площадками, где рядовые россияне могут покупать золото, являются крупные банки.

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