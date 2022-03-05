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1 час назад

Путин подписал указ о выплатах семьям военных, погибших на Донбассе

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 11

Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей.

Путин подписал указ о выплатах семьям военных, погибших на Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территорий Сирийской Арабской Республики, либо смерти указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы (службы), членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн. рублей в равных долях", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

При получении ранения в ходе спецоперации пострадавший сможет рассчитывать на выплату в 3 миллиона рублей.

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Указ вступает в силу со дня его подписания.

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