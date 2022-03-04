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16 часов назад

«Ашан» ограничил продажу ряда продуктов в одни руки для борьбы со спекулянтами

Вероника Полынина

Ритейлер «Ашан» вводит ограничения на покупку социально значимых товаров для борьбы со спекулянтами, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«Ашан» ограничил продажу ряда продуктов для борьбы со спекулянтами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один покупатель может приобрести не более 10 кг сахара, 10 бутылок растительного масла, 5 упаковок муки по 2 кг и 3 пачки соли. Также в одни руки отпускается не более 10 упаковок бакалейной продукции — макарон, риса и других круп.

По словам представителя пресс-службы, в компании заметили рост спроса на социально значимые товары.

«Доставка со склада и восстановление выкладки на полке после нескольких таких крупных закупок может занимать время, в течение которого часть покупателей останется без товара», - пояснили в Auchan Retail Россия.

В России резко вырос спрос на сахар

Представители компании сообщили, что рекомендовали магазинам, где наблюдается повышенный спрос, «предлагать клиентам не покупать большие объемы за один раз, чтобы дать возможность совершить покупку всем клиентам».

При этом в компании заверили, что гипермаркеты «Ашан» и супермаркеты «Атак» обеспечены запасами социально значимых товаров, закупка и доставка производятся регулярно, дефицита не ожидается.

Личный счет,Ашан,
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