«Ашан» ограничил продажу ряда продуктов для борьбы со спекулянтами

Ритейлер «Ашан» вводит ограничения на покупку социально значимых товаров для борьбы со спекулянтами, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

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Один покупатель может приобрести не более 10 кг сахара, 10 бутылок растительного масла, 5 упаковок муки по 2 кг и 3 пачки соли. Также в одни руки отпускается не более 10 упаковок бакалейной продукции — макарон, риса и других круп.

По словам представителя пресс-службы, в компании заметили рост спроса на социально значимые товары.

«Доставка со склада и восстановление выкладки на полке после нескольких таких крупных закупок может занимать время, в течение которого часть покупателей останется без товара», - пояснили в Auchan Retail Россия.

Представители компании сообщили, что рекомендовали магазинам, где наблюдается повышенный спрос, «предлагать клиентам не покупать большие объемы за один раз, чтобы дать возможность совершить покупку всем клиентам».