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1 час назад

Могут ли сократить зарплату из-за санкций: ответ юриста

Лера Букина

У работодателя есть полномочия урезать сотруднику зарплату в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, например, введения масштабных экономических санкций. Об этом «Известиям» заявила основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова.

Могут ли сократить зарплату из-за санкций: ответ юриста
Фото: ТАССТАСС

«Работодатель имеет право снижать заработную плату сотрудников, если это обусловлено форс-мажорными обстоятельствами — например, введением локдауна из-за пандемии или введением санкций, напрямую затрагивающих рабочий процесс. В случае сокращения заработной платы сотрудник имеет право получения всех выплат за отработанный срок, рассчитанный с учетом старой зарплаты», — подчеркнула она.

Гукова также отметила, что работнику полагается выходное пособие в случае, если он решит уволиться из-за сокращения заработной платы. Работодатель также может уволить сотрудника в случае необходимости резкого сокращения рабочих мест, однако работника должны проинформировать об этом минимум за два месяца.

Ранее резидент экспертного клуба Центра стратегических разработок Андрей Гусев сообщил, что работодателям иногда приходится прибегать к временной приостановке основной деятельности, однако во время простоя они должны выплачивать сотрудникам компенсации не менее двух третей от средней заработной платы.

Личный счет,Андрей Гусев,
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