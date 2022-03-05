Могут ли сократить зарплату из-за санкций: ответ юриста

У работодателя есть полномочия урезать сотруднику зарплату в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, например, введения масштабных экономических санкций. Об этом «Известиям» заявила основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова.

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«Работодатель имеет право снижать заработную плату сотрудников, если это обусловлено форс-мажорными обстоятельствами — например, введением локдауна из-за пандемии или введением санкций, напрямую затрагивающих рабочий процесс. В случае сокращения заработной платы сотрудник имеет право получения всех выплат за отработанный срок, рассчитанный с учетом старой зарплаты», — подчеркнула она.

Гукова также отметила, что работнику полагается выходное пособие в случае, если он решит уволиться из-за сокращения заработной платы. Работодатель также может уволить сотрудника в случае необходимости резкого сокращения рабочих мест, однако работника должны проинформировать об этом минимум за два месяца.