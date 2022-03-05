Компания приостановила деятельность в РФ: что ждет сотрудников

Работодателям иногда приходится прибегать к временной приостановке основной деятельности, однако во время простоя они обязаны выплачивать сотрудникам компенсации не менее двух третей от средней заработной платы. Об этом заявил РИА Новости резидент экспертного клуба Центра стратегических разработок Андрей Гусев.

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«Наиболее часто используемым вариантом работодателем в кризисных ситуациях является временное приостановление деятельности (простой). Время простоя по закону определяется как приостановка работы по причинам «экономического, технологического, технического или организационного характера», — подчеркнул он.

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Гусев также отметил, что российское законодательство не ограничивает период простоя каким-то максимальным сроком, соответственно, работодатель может продлевать его по мере необходимости.

«Простой объявляется приказом с объяснением причины, делающей дальнейшую работу невозможной. Во время простоя сотрудникам выплачивается компенсация в размере 2/3 от их средней заработной платы, в то время как правила расчета варьируются: если простой вызван «виной» работодателя, то расчет средней заработной платы должен включать все бонусы и другие переменные части заработной платы», — указал эксперт.

Выплата в 2/3 базовой фиксированной заработной платы предусмотрена, если причина простоя находится вне контроля как работодателя, так и работников.

Также компания может решить сократить штат, однако в таком случае работников необходимо обязательно официально уведомить о предстоящем увольнении за два месяца до даты увольнения.

«Помимо зарплаты за период работы перед увольнением (включая суммы премий, надбавок и иных выплат), работнику полагаются компенсации за все неиспользованные отпуска, выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Работник по закону в исключительных случаях имеет право на средний месячный заработок за второй и третий месяц увольнения», — пояснил Гусев.

Работодатели могут пойти на крайнюю меру — ликвидировать компанию. Это приведет к возникновению аналогичных обязательств перед работниками, добавил он. Эксперт отметил, что зачастую иностранные компании предусматривают в своих внутренних политиках иные выплаты, в этой связи у работника есть возможность получить больше, чем предусмотренный по Трудовому кодексу минимум.