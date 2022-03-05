«Граждане и субъекты малого и среднего предпринимательства смогут оформить кредитные каникулы до 30 сентября. Заемщик вправе обратиться к кредитору для отсрочки платежей как потребительских, так и ипотечных кредитов», — говорится в сообщении Госдумы.