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2 часа назад

Госдума разрешила россиянам не платить за ипотеку до октября

Ura.RuUra.Ru

Государственная дума РФ приняла решение предоставить россиянам кредитные каникулы до 30 сентября. Таким образом, россияне смогут не платить по ипотечным и потребительским кредитам. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госдумы.

«Граждане и субъекты малого и среднего предпринимательства смогут оформить кредитные каникулы до 30 сентября. Заемщик вправе обратиться к кредитору для отсрочки платежей как потребительских, так и ипотечных кредитов», — говорится в сообщении Госдумы.

Ранее этот закон одобрили в Совете Федерации РФ. Оформить кредитные каникулы можно с 1 марта 2022 года. В Госдуме планируют обсудить дополнительные срочные меры поддержки россиян.

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