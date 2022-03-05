В России могут возобновить мораторий на банкротства

В правительстве рассматривают вопрос возобновления действовавшего в 2020 году моратория на банкротства, который предусматривает временный запрет кредиторов подавать заявления о несостоятельности должника. Обсуждают введение моратория в расширенном варианте, сообщает «Коммерсант».

В частности, предлагается приостановка банкротств на полгода. Эту меру намерены распространить не только на компании и ИП, как это делалось раньше, но и на физических лиц.

Эксперты оценивают данную перспективу по-разному. Одни предлагают ввести мораторий как можно скорее, другие - сконцентрироваться на наиболее пострадавших отраслях.

В 2020 году закон о банкротстве закрепил за правительством право на введение моратория. Эту меру могут вводить «в исключительных случаях», например, при значительном изменении курса рубля.