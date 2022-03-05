Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 105.81EUR 116.53
Войти в почту
1 час назад

В России могут возобновить мораторий на банкротства

Лера Букина

В правительстве рассматривают вопрос возобновления действовавшего в 2020 году моратория на банкротства, который предусматривает временный запрет кредиторов подавать заявления о несостоятельности должника. Обсуждают введение моратория в расширенном варианте, сообщает «Коммерсант».

В России могут возобновить мораторий на банкротства
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, предлагается приостановка банкротств на полгода. Эту меру намерены распространить не только на компании и ИП, как это делалось раньше, но и на физических лиц.

Эксперты оценивают данную перспективу по-разному. Одни предлагают ввести мораторий как можно скорее, другие - сконцентрироваться на наиболее пострадавших отраслях.

В 2020 году закон о банкротстве закрепил за правительством право на введение моратория. Эту меру могут вводить «в исключительных случаях», например, при значительном изменении курса рубля.

Ранее первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов заявил, что мораторий на возбуждение дел о банкротстве запустят в России в ближайшее время.

Личный счет,Андрей Белоусов,Коммерсант,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители