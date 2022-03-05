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28 минут назад

Twitch прекратил выплаты российским блогерам

Лера Букина

Видеостриминговый сервис Twitch объявил о временном прекращении выплат российским блогерам и стримерам, передает «Московский комсомолец».

Twitch прекратил выплаты российским блогерам
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что «выплаты финансовой организации, связанной с вашей учетной записью Twitch, заблокированы в результате санкций». Сервис указал, что соблюдает условия санкций, введенных США и правительствами других стран в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Он предупредил подписчиков, что рестрикции могут ограничить или «каким-то образом повлиять на доступ к выплатам, возможность монетизировать вашу трансляцию или оказывать финподдержку другим авторам».

Для того чтобы получать выплаты и дальше, необходимо указать новый способ выплат, отмечает компания. Вместе с тем говорится, что «один или несколько способов оплаты, которые вы используете для покупок на Twitch, могли быть отключены в результате этих экономических санкций». В настоящее время аудитория Twitch - 5,9 млн человек.

Ранее Activision Blizzard, одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр, решила прекратить продажи игр на территории России. Отмечается, что часть выручки будет отчисляться на гуманитарную помощь Украине. О приостановке продаж компьютерных игр в России сообщили и Electronic Arts, а также Nintendo.

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