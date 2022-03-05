Twitch прекратил выплаты российским блогерам

Видеостриминговый сервис Twitch объявил о временном прекращении выплат российским блогерам и стримерам, передает «Московский комсомолец».

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Отмечается, что «выплаты финансовой организации, связанной с вашей учетной записью Twitch, заблокированы в результате санкций». Сервис указал, что соблюдает условия санкций, введенных США и правительствами других стран в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Он предупредил подписчиков, что рестрикции могут ограничить или «каким-то образом повлиять на доступ к выплатам, возможность монетизировать вашу трансляцию или оказывать финподдержку другим авторам».

Для того чтобы получать выплаты и дальше, необходимо указать новый способ выплат, отмечает компания. Вместе с тем говорится, что «один или несколько способов оплаты, которые вы используете для покупок на Twitch, могли быть отключены в результате этих экономических санкций». В настоящее время аудитория Twitch - 5,9 млн человек.