Мошенники придумали новые схемы кражи денег из-за санкций

Он рассказал об инциденте, который произошел с 57-летней женщиной. Ей с неизвестного номера позвонил мужчина, представившийся менеджером банка ВТБ. Он объяснил, что из-за введения санкций в отношении банков России, в частности ВТБ, происходит блокировка переводов и могут быть проблемы с платежами, в этой связи проводится перевыпуск пластиковых банковских карт и открытие новых счетов. Мужчина также заявил о наличии у заявительницы вклада и приложения «Кошелек». На ее имя, как указал звонивший, открыта заявка на перевыпуск банковской карты и ей назначен личный менеджер, который в ближайшее время должен позвонить.