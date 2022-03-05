Мошенники придумали новые схемы кражи денег из-за санкций

Телефонные мошенники используют введенные против банков России санкции для того, чтобы украсть средства со счетов россиян. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.
Он рассказал об инциденте, который произошел с 57-летней женщиной. Ей с неизвестного номера позвонил мужчина, представившийся менеджером банка ВТБ. Он объяснил, что из-за введения санкций в отношении банков России, в частности ВТБ, происходит блокировка переводов и могут быть проблемы с платежами, в этой связи проводится перевыпуск пластиковых банковских карт и открытие новых счетов. Мужчина также заявил о наличии у заявительницы вклада и приложения «Кошелек». На ее имя, как указал звонивший, открыта заявка на перевыпуск банковской карты и ей назначен личный менеджер, который в ближайшее время должен позвонить.
«Спустя некоторое время женщине вновь позвонил неизвестный, представился ее личным менеджером и сообщил, что будет сопровождать ее в процедуре открытия нового счета для того, чтобы она могла без проблем осуществлять денежные переводы и платежи. Следуя указаниям, заявительница зашла в приложение ВТБ и со своего сберегательного счета перечислила 335 тыс. рублей на указанные собеседником реквизиты, после чего он пообещал, что в течение 5 минут сумма будет зачислена на новый депозитный счет и положил трубку. При этом указанная сумма возвращена не была», - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее против России начали вводить международные консолидированные санкции из-за начала военной спецоперации на территории Украины. В частности, США и ЕС ввели санкции против российской банковской системы, а банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ отключили от системы SWIFT.