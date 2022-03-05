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30 минут назад

Какой вклад лучше открыть для накопления денег

Мария Иванова

Центробанк в конце февраля поднял ключевую ставку до 20% с целью поддержки экономики в условиях санкций. Как следствие российские банки начали поднимать ставки по вкладам, что сделало такой способ хранения сбережений более выгодным, отмечают эксперты.

Какой вклад лучше открыть для накопления денег
Фото: Станислав Красильников/ТАСССтанислав Красильников/ТАСС

По данным кредитных организаций на 5 марта, максимальная доходность составляет 23% годовых, передает "Прайм".

"Безусловно, хранить деньги на банковском вкладе сейчас — это один из способов защитить свои сбережения. На фоне большой разницы между предыдущей ставкой ЦБ и текущим уровнем это лучше, чем просто держать наличные", — сказала агентству главный аналитик Альфа-банка Наталья Орлова.

"Тинькофф Журнал" советует россиянам правильно использовать банковские продукты, чтобы получить больше выгоды. Издание рекомендует найти вклад с высокой ставкой, рассчитанный на год или два и допускающий пополнения.

"Стоит его [вклад] открыть на максимальный срок, чтобы зафиксировать для себя хорошую доходность на будущее", — говорится в материале.

Издание пишет, что, возможно, имеет смысл переоткрыть вклады с низкой ставки на высокую. Однако сначала нужно посчитать, выгодно ли это. Нынешние вклады с высокой ставкой, как правило, рассчитаны на небольшой срок (три-шесть месяцев). А если клиент закроет старый вклад досрочно, он потеряет проценты.

Журнал также рекомендует иметь вклады в нескольких разных банках, как частных, так и государственных, чтобы не зависеть от стабильности одной финансовой организации. При этом не надо забывать, что лимит страхования вкладов — 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Стоит также иметь в виду, что в 2022 году налогом не облагается 85 тысяч рублей дохода в виде процентов по вкладам и счетам. Если эта сумма выше, придется заплатить НДФЛ.

Личный счет,Наталья Орлова,Альфа-банк,
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