Россиянам назвали способ обойтись без Visa и Mastercard за рубежом

Россияне смогут оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом. Эта услуга станет доступна на фоне решения Visa и Mastercard приостановить оказание услуг на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).
Ранее сообщалось, что картами международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, нельзя будет оплачивать товары и услуги за границей, в том числе на зарубежных интернет-ресурсах.
Клиенты смогут использовать наличные или карты «Мир» для оплаты в тех странах, где их прием уже реализован. В число таких стран входят Вьетнам, Турция, Беларусь, Армения, Киргизия, Казахстан и другие.
«Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту "Мир"-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с Union Pay», — отметили в НСПК.
В пресс-службе напомнили, что операции по картам Visa и Mastercard с 2015 года обрабатываются на территории России в Национальной системе платежных карт. Отмечается, что уже выпущенные российскими банками карты этих платежных систем продолжать функционировать в обычном режиме в пределах РФ. Остаются доступны все средства на счетах и привычные платежные операции — перевод средств с карты на карту, оплата покупок и снятие наличных.