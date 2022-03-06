Россиянам назвали способ обойтись без Visa и Mastercard за рубежом

Россияне смогут оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом. Эта услуга станет доступна на фоне решения Visa и Mastercard приостановить оказание услуг на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).

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Ранее сообщалось, что картами международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, нельзя будет оплачивать товары и услуги за границей, в том числе на зарубежных интернет-ресурсах.

Клиенты смогут использовать наличные или карты «Мир» для оплаты в тех странах, где их прием уже реализован. В число таких стран входят Вьетнам, Турция, Беларусь, Армения, Киргизия, Казахстан и другие.

«Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту "Мир"-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с Union Pay», — отметили в НСПК.