Эксперт рассказал о последствиях банковских санкций для ипотечников

Директор консультационного центра «Дом.РФ» Михаил Ковалев в интервью агентству РИА «Новости» рассказал о том, что введенные против российских банков санкции могут существенно затронуть тех заемщиков, которые оформили валютную ипотеку.

Агентство напоминает, что после признания Россией Донецкой и Луганской республик, начала специальной операции на Украине, западные страны ввели ряд ограничительных мер против крупных российских банков. Под санкции попали ВТБ, Промсвязьбанк, Сбербанк, Совкомбанк.

Ковалев полагает, что санкции не нанесли особого ущерба ипотечным заемщикам, так как большая часть кредитов была выдана в рублях.

«Нюансы могут быть, только если валютная ипотека. Там могут быть либо задержки с переводом платежей, либо блокировка на счетах (на стороне банков-корреспондентов, которые находятся за пределами России»), - заявил эксперт

Он рассказал, какие меры следует принимать таким заемщикам, чтобы без проблем совершать плановые выплаты по ипотеке.

«Таких заемщиков меньшинство, но им рекомендуем заранее делать платежи, чтобы понимать, что этот платеж точно дойдет. Если есть понимание, что что-то мешает прохождению платежа, можно искать альтернативный способ погашения кредита», - уточнил он.

Ковалев пояснил также, что международная повестка не оказывает никакого влияния на договоренности между ипотечником и кредитной организацией. Заемщик обязан погашать платежи вне зависимости от курса валюты.