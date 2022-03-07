Что ждет держателей Visa и MasterCard после окончания срока действия карты

Россияне, которые используют карты Visa и MasterCard, выпущенные в России, после окончания срока их действия получат взамен карты «Мир».

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Об этом рассказали представители Национальная система платёжных карт, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Как пояснили в организации, все банковские карты, привязанные к международным платёжным системам Mastercard и Visa, отработают до конца срока своего действия, а затем сам банк просто перевыпустит карту уже на базе национальной платёжной системы «Мир».

Так что уже имеющиеся на руках россиян карты банков продолжают работать на территории России. Как отметили в НСПК, их держателям не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать карты на другой платёжной системе.