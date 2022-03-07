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1 час назад

Что ждёт держателей Visa и MasterCard после окончания срока действия карты

Deita.ruDeita.ruиещё 26

Россияне, которые используют карты Visa и MasterCard, выпущенные в России, после окончания срока их действия получат взамен карты «Мир».

Что ждет держателей Visa и MasterCard после окончания срока действия карты
Фото: ТАССТАСС

Об этом рассказали представители Национальная система платёжных карт, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

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Как пояснили в организации, все банковские карты, привязанные к международным платёжным системам Mastercard и Visa, отработают до конца срока своего действия, а затем сам банк просто перевыпустит карту уже на базе национальной платёжной системы «Мир».

Так что уже имеющиеся на руках россиян карты банков продолжают работать на территории России. Как отметили в НСПК, их держателям не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать карты на другой платёжной системе.

Кроме этого, в будущем карту будет совсем необязательно получать в пластиковом варианте. Цифровую карту «Мир» можно будет загрузить в платёжный сервис Mir Pay и использовать на устройствах с поддержкой технологии NFC.

Личный счет,Visa,НСПК,
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