ЦБ: Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны

«Кроме этого, для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает мобильный платежный сервис Мир Pay. Его можно установить на смартфон на базе Android. Мир Pay позволяет проводить привычные платежные операции, сегодня к нему можно подключить карты "Мир" уже более 80 российских банков», - уточнили в Центробанке.