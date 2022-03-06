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53 минуты назад

ЦБ: Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны

Елена Прошина

Центробанк России сообщил, что платежные сервисы Google Pay и Apple Pay станут недоступными для выпущенных российскими банками карт систем Visa и Mastercard. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление регулятора.

ЦБ: Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сервисы Эпл пэй и Гугл пэй для карт Виза и Мастеркард будут недоступны», - заявили в Банке России.

Отмечается, что на всей территории России стандартная контактная и бесконтактная оплаты будут, тем не менее, доступны держателям карт.

«Кроме этого, для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает мобильный платежный сервис Мир Pay. Его можно установить на смартфон на базе Android. Мир Pay позволяет проводить привычные платежные операции, сегодня к нему можно подключить карты "Мир" уже более 80 российских банков», - уточнили в Центробанке.

Ранее сообщалось, что, по мнению экспертов, приостановка работы Visa и Mastercard не нанесет какого-либо вреда российской экономике. Так как банки подчиняются внутреннему законодательству России, «работают внутри страны», платежные системы не смогут «диктовать свои условия».

Личный счет,Банк России,Visa,Google,Apple,
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