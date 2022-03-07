Стала известна средняя стоимость подарка на 8 Марта в России, сообщает «Москва 24».

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По информации источника, около четверти россиян готовы потратить на подарки к Международному женскому дню от трех до пяти тысяч рублей. 8,5 процентов мужчин заявили о том, что хотят приобрести подарки на сумму более 20 тысяч рублей.

При этом количество мужчин, готовых потратить от пяти до десяти тысяч рублей, сократилось почти вдвое — с 45,4 процентов до 23,8 процентов.

Примерно каждый пятый мужчина (19 процентов) в стране рассчитывает купить подарок к 8 Марта на сумму до трех тысяч рублей, еще 14 процентов хотят уложиться в одну тысячу рублей.

Ранее стало известно, что москвичи стали реже посещать кафе на 8 Марта.