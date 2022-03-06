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1 час назад

Мошенники начали применять новые схемы

Елена Прошина

Мошенники начали применять новые схемы в России после отключения некоторых банков от системы SWIFT. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Тинькофф банк".

Мошенники начали применять новые схемы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Мошенники используют новые предлоги для обмана, манипулируя отключением от SWIFT: предлагают купить валюту, "защитить" вклады или инвестиции, перевести сбережения на "безопасный" счет», - предупреждает банк.

Эксперты советуют не доверять незнакомцам, даже если они представились сотрудником банка или правоохранительных органов. Кроме того, нельзя сообщать данные карт и кодов из СМС, нельзя соглашаться на «выгодные» предложения.

«Не совершайте необдуманных действий, если во время разговора вас о чем-то попросили», - говорится в рекомендациях.

При малейшем сомнении необходимо прервать разговор и связаться с банком по официальному номеру.

Ранее стало известно, что ЕС решил отключить от SWIFT семь российских банков: ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, ПСБ, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

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