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58 минут назад

Назван способ правильно хранить наличные деньги дома

Lenta.ruLenta.ru

Финансовые эксперты России заявили, что многие россияне стали снимать наличные деньги на фоне санкций, которые вводят против страны. В интервью «Известиям» специалисты рассказали, как правильно хранить сбережения в домашних условиях.

Назван способ правильно хранить наличные деньги дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Валерий Корнейчук назвал идеальным для хранения наличных темное место дома, которое находится вдали от источников света и обладает комфортным уровнем влажности.

«Для хранения денег можно использовать специальные вакуумные упаковки — в ней деньги защищены от влаги, перепадов температуры, ультрафиолетовых лучей и других факторов окружающей среды. Денежные купюры можно хранить и в стеклянной банке с закрывающейся пластиковой крышкой либо в пластиковом контейнере», — призвал он.

Экономист порекомендовал не хранить денежные купюры между страницами газет или книг, поскольку полиграфическая краска может отпечататься на банкнотах. Он также посоветовал не гладить утюгом мятую банкноту, поскольку во время этого процесса стираются машиночитаемые знаки, которые подтверждают ее подлинность.

В свою очередь эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко добавила, что даже поврежденными купюрами возможно пользоваться. Она напомнила об указании Банка России № 1778-У от 26.12.2006, которое гласит, что в оборот должны приниматься загрязненные, изношенные, надорванные банкноты и банкноты с другими повреждениями.

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