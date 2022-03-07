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55 минут назад

В Госдуме рассмотрят новые льготы для самозанятых

Елена Прошина

Самозанятым россиянам стоит предоставить возможность получать государственное и муниципальное имущество без торгов, пишет «Парламентская газета».

В Госдуме рассмотрят новые льготы для самозанятых
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Такую инициативу предложили депутаты Тюменской областной Думы. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ.

«Самозанятые смогут получать указанные преференции, в том числе на предоставление государственного и муниципального имущества без торгов. Они могут заключать договоры аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления таким имуществом только по результатам конкурса или аукциона», — пишет издание.

Документ вносит изменения в статью 19 федерального закона «О защите конкуренции». В настоящее время получить государственное и муниципальное имущество без торгов могут только субъекты малого и среднего бизнеса. Предлагается добавить в перечень плательщиков налога на профессиональный доход.

Аналитики изучили данные о платежах, которые самозанятые принимали через «Юkassa» в 2020 и 2021 годах. Как оказалось, с начала 2021 года число самозанятых в России выросло в 2,4 раза, оборот платежей вырос почти в четыре раза.

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Личный счет,Госдума,
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