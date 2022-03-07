Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
31 минуту назад

Эксперт посоветовал сохранить доллары

МослентаМослента

Аналитик компании «Финам» Александр Потавин в беседе с агентством «Прайм» посоветовал не конвертировать доллары в евро на фоне введенных Западом санкций против России.

Эксперт посоветовал сохранить доллары
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он уточнил, что на данный момент трудно предсказать, на каких уровнях будет рубль даже через полгода. «Ведь текущий кризис отличается от всех предыдущих, поскольку его природа имеет нециклический характер. Сейчас из-за санкций мы имеем дело с масштабной структурной перестройкой всей российской экономики», — объяснил эксперт.

В заключении он посоветовал сохранить приобретенные ранее доллары и евро, учитывая высокие ставки по депозитам. Также Потавин порекомендовал присмотреться в к покупке акций крупнейших госкомпаний на долгосрочную перспективу.

Ранее директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский назвал лучшую альтернативу доллару. Эксперт считает, что это юани.

Последние новости
Личный счет,Александр Потавин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители