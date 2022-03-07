Россиянам продолжат осуществлять выплаты по маткапиталу

Выплаты по материнскому капиталу сохраняются в России. Средства, как и раньше, можно потратить на улучшение жилищных условий и образование ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Объясняем.РФ», запущенный правительством России.

«Выплаты по материнскому капиталу сохраняются. Как и прежде, они будут назначаться без заявления - просто по факту регистрации рождения ребенка», - сказано в сообщении.

Деньги по-прежнему можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до 3 лет.

Кроме того, Минтруд вынес на общественное обсуждение законопроект, который позволит направлять материнский капитал на образование ребенка без личного обращения в Пенсионный фонд. Родители смогут сделать это в онлайн-режиме.