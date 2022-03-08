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1 час назад

Экономист рассказал, что делать с оставшимися долларами

Елена Прошина

Если у россиян остались доллары, то им не следует их продавать. Доллар и евро более надежны, так как валюты стран с сырьевой экономикой обычно подвергаются сильным колебаниям. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников, сообщает агентство «Прайм».

Что делать с оставшимися долларами
Фото: ТАССТАСС

Доллар составил 154 рубля на торгах Forex

По его словам, доллары в России не запрещены, и это «хорошая новость». Однако если Запад введет полный запрет системы банковских платежей SWIFT и оборвет поставки нефти из России, то финансовые власти могут установить фиксированный курс доллара. В таком случае, валютного рынка не будет и держатели доллара «не обрадуются».

«Будет черный рынок наличного доллара, но покупка и продажа долларов на нем будет вне правового поля», — пояснил эксперт.

Он добавил, что этот сценарий в настоящий момент маловероятен, но его нужно иметь в виду. Он посоветовал россиянам, которые привыкли держать часть сбережений в валюте, перейти на юань.

Андрей Верников также упомянул еще один радикальный сценарий, который гражданам России стоит держать в голове. Есть вероятность, что для юридических лиц, у которых уже есть действующие контракты на поставку импортного оборудования, будет организована отдельная биржа.

Эксперт предположил, что основной приток валютной выручки от продаж нефти и газа будет поступать на эту биржу, и курс доллара по ней будет ниже. Он добавил, что физическим лицам это почти ничем не грозит.

Личный счет,Экономика России,Андрей Верников,Универ Капитал,
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