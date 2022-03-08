Что делать с оставшимися долларами

Если у россиян остались доллары, то им не следует их продавать. Доллар и евро более надежны, так как валюты стран с сырьевой экономикой обычно подвергаются сильным колебаниям. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, доллары в России не запрещены, и это «хорошая новость». Однако если Запад введет полный запрет системы банковских платежей SWIFT и оборвет поставки нефти из России, то финансовые власти могут установить фиксированный курс доллара. В таком случае, валютного рынка не будет и держатели доллара «не обрадуются».
«Будет черный рынок наличного доллара, но покупка и продажа долларов на нем будет вне правового поля», — пояснил эксперт.
Он добавил, что этот сценарий в настоящий момент маловероятен, но его нужно иметь в виду. Он посоветовал россиянам, которые привыкли держать часть сбережений в валюте, перейти на юань.
Андрей Верников также упомянул еще один радикальный сценарий, который гражданам России стоит держать в голове. Есть вероятность, что для юридических лиц, у которых уже есть действующие контракты на поставку импортного оборудования, будет организована отдельная биржа.
Эксперт предположил, что основной приток валютной выручки от продаж нефти и газа будет поступать на эту биржу, и курс доллара по ней будет ниже. Он добавил, что физическим лицам это почти ничем не грозит.