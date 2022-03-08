Как грамотно вести бюджет при падении рубля

Российские финансисты дали рекомендации по правильному ведению бюджета в условиях кризиса. По их мнению, денежные средства по возможности следует тратить на облигации, образование. Оправданными будут также инвестиции в недвижимость. Расходы на роскошь желательно сократить. Об этом пишут «Известия».

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«Не покупайте валюту. Сейчас она продается по самому высокому курсу за последние 10 лет. Если у вас есть платежи (за квартиру, машину, заем) в валюте, приобретайте ее через брокера. Разница между ценой в банке и у брокера остается существенной» - посоветовала инвестор и психолог Ксения Аверс.

Кроме того, она полагает, что необходимо сократить расходы до разумного минимума, отказаться от лишних новых вещей. Аверс также рекомендует успокоиться и сохранять рассудительность.

В свою очередь, руководитель компании «Содействие» Алексей Лашко советует принять все меры для снижения кредитной нагрузки. Он полагает, что следует по возможности как можно быстрее рассчитаться с кредитной организацией.

Кроме того, он считает, что настало время научиться грамотно вести бюджет.

«Попробуйте выделить для себя продукты первой необходимости, чтобы отмечать рост цен на них. Можете ли вы заменить их на аналоги? Какую часть вашего бюджета они занимают? Возможно, от некоторых видов потребления можно и вовсе отказаться», - говорит эксперт.

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин посоветовал приобрести бытовую технику. В том случае, если покупка уже планировалась, но была отложена по тем или иным причинам.

«Стоимость товаров стала возрастать в связи с ростом цен у поставщиков, а далее пошла по цепочке. Очевидно, что ФАС в будущем оштрафует ряд предприятий, но это будет потом, на данный момент бизнес зарабатывает деньги», - заявил он.