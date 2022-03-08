Назван размер новых пособий на детей для бедных семей

«Новое пособие позволит поддержать семьи, в которых растут более 5 миллионов детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, а заявления принимаются с 1 мая. То есть, семьям пособия будут начисляться за период с 1 апреля. Таким образом, если семья получит выплату в мае - то пособия придут сразу за два месяца - за апрель и за май», - заявил Котяков.