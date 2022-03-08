Назван размер новых пособий на детей для бедных семей

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что родители более чем пяти миллионов детей в возрасте от 8 до 16 лет смогут получить новое пособие. Об этом пишет РИА «Новости».
Сотрудники министерства пояснили, что будет применен институт социального казначейства. Это означает, что родители смогут подать заявления на получение помощи через портал Госуслуг.
«Новое пособие позволит поддержать семьи, в которых растут более 5 миллионов детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, а заявления принимаются с 1 мая. То есть, семьям пособия будут начисляться за период с 1 апреля. Таким образом, если семья получит выплату в мае - то пособия придут сразу за два месяца - за апрель и за май», - заявил Котяков.
В Минтруде отметили, пособие назначается сразу на 12 месяцев. Выплата будет производиться семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Поэтому сотрудники министерства будут проводить комплексную оценку нуждаемости в каждом случае.
Базовый размер выплаты составит в среднем 6150 рублей на ребенка. В том случае, если это не улучшит материальное состоянии семьи, ее среднедушевые доходы будут по-прежнему ниже прожиточного минимума, то размер пособия будет увеличен.
Денежные средства будут зачислены на привязанные к карте «МИР» банковские счета.