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57 минут назад

Назван размер новых пособий на детей для бедных семей

Елена Прошина

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что родители более чем пяти миллионов детей в возрасте от 8 до 16 лет смогут получить новое пособие. Об этом пишет РИА «Новости».

Назван размер новых пособий на детей для бедных семей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудники министерства пояснили, что будет применен институт социального казначейства. Это означает, что родители смогут подать заявления на получение помощи через портал Госуслуг.

«Новое пособие позволит поддержать семьи, в которых растут более 5 миллионов детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, а заявления принимаются с 1 мая. То есть, семьям пособия будут начисляться за период с 1 апреля. Таким образом, если семья получит выплату в мае - то пособия придут сразу за два месяца - за апрель и за май», - заявил Котяков.

В Минтруде отметили, пособие назначается сразу на 12 месяцев. Выплата будет производиться семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Поэтому сотрудники министерства будут проводить комплексную оценку нуждаемости в каждом случае.

Базовый размер выплаты составит в среднем 6150 рублей на ребенка. В том случае, если это не улучшит материальное состоянии семьи, ее среднедушевые доходы будут по-прежнему ниже прожиточного минимума, то размер пособия будет увеличен.

Денежные средства будут зачислены на привязанные к карте «МИР» банковские счета.

Личный счет,Антон Котяков,Минтруд России,
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