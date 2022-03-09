Для помогающих беженцам из Донбасса россиян предложили ввести льготы

«Прошу Вас оценить идею о внедрении мер поощрения граждан к приёму у себя беженцев с территорий ДНР, ЛНР и Украины. Возможно, что люди, принявшие решение о размещении у себя беженцев, могли бы получить от государства дополнительные прямые социальные выплаты, снижение ставок на налог, на доход и иные льготы», — говорится в тексте обращения.