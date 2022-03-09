Сбербанк разъяснил условия кредитных каникул

Сбербанк приступил к оформлению кредитных каникул. Данная программа доступна заемщикам, чьи доходы снизились более чем на 30%, говорится в сообщении кредитной организации.

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Отмечается, что от граждан требуется официальное подтверждение падения уровня дохода – необходимо предъявить соответствующие документы.

«Срок действия программы - до 30 сентября 2022 года», - указали в Сбербанке.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий кредитные каникулы для некоторых субъектов бизнеса и физлиц. Документ был принят менее чем за неделю.

С 1 марта Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 19% (ранее ставки начинались с 11,3%). Этому предшествовал резкий рост ключевой ставки Банка России до 20%. При этом в банке подчеркнули, что по уже выданным кредитам ставки не изменятся.