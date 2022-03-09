Путин подписал законы об амнистии капиталов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, необходимых для проведения нового этапа амнистии капиталов в России. Это будет уже четвертый этап добровольного декларирования имущества и счетов в банках.
Напомним, что эта "акция" от государства предполагает возвращение в правовое поле скрытых от налогообложения доходов в обмен на частичное погашение налоговой задолженности.
Назовем ряд нюансов новой амнистии:
- легализовать средства и активы можно будет в период с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года;
- с "амнистированного" не будут взыскиваться налоги, обязанность по уплате которых возникла до 1 марта 2022 года;
- декларант также освобождается от уголовной и административной ответственности за отдельные нарушения и преступления экономической направленности, совершенные до этой даты;
- подпадающие под амнистию граждане получают возможность добровольно задекларировать активы, расположенные за пределами страны, и перевести их под российскую юрисдикцию;
- если в ходе предыдущего этапа можно было декларировать только ценные бумаги, новая амнистия подразумевает легализацию наличных денежных средств и производных финансовых инструментов. Это фьючерсы, опционы и ряд других.
Таким образом, можно будет "поймать двух зайцев" - легализовать средства и обеспечить сохранность капитала и имущества, защитить свои интересы, поясняли ранее в парламенте.
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров подчеркивал, что речь идет не столько и не только о миллиардерах, сколько о простых людях. Тех, которые, к примеру, вложили средства в имущество за рубежом. Теперь они смогут не бояться ответственности за сокрытие доходов и задекларировать эту недвижимость в России.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее обратил внимание, что правительство тем самым помогает бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами.