Путин подписал законы об амнистии капиталов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, необходимых для проведения нового этапа амнистии капиталов в России. Это будет уже четвертый этап добровольного декларирования имущества и счетов в банках.

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Напомним, что эта "акция" от государства предполагает возвращение в правовое поле скрытых от налогообложения доходов в обмен на частичное погашение налоговой задолженности.

Назовем ряд нюансов новой амнистии:

- легализовать средства и активы можно будет в период с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года;

- с "амнистированного" не будут взыскиваться налоги, обязанность по уплате которых возникла до 1 марта 2022 года;

- декларант также освобождается от уголовной и административной ответственности за отдельные нарушения и преступления экономической направленности, совершенные до этой даты;

- подпадающие под амнистию граждане получают возможность добровольно задекларировать активы, расположенные за пределами страны, и перевести их под российскую юрисдикцию;

- если в ходе предыдущего этапа можно было декларировать только ценные бумаги, новая амнистия подразумевает легализацию наличных денежных средств и производных финансовых инструментов. Это фьючерсы, опционы и ряд других.

Таким образом, можно будет "поймать двух зайцев" - легализовать средства и обеспечить сохранность капитала и имущества, защитить свои интересы, поясняли ранее в парламенте.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров подчеркивал, что речь идет не столько и не только о миллиардерах, сколько о простых людях. Тех, которые, к примеру, вложили средства в имущество за рубежом. Теперь они смогут не бояться ответственности за сокрытие доходов и задекларировать эту недвижимость в России.