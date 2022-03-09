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27 минут назад

Россиянам назвали перспективную валюту для инвестиций

Лера Букина

Юань является сильно регулируемой и перспективной в России валютой. Об этом заявил «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Россиянам назвали перспективную валюту для инвестиций
Фото: ТАССТАСС

С учетом текущей ситуации с долларом и евро

работа с этой валютой представляется стратегически правильной, указал он. По словам эксперта, инвестиции в юани необходимо рассматривать, ориентируясь на то, как развиваются отношения России с США и Китаем.

По словам Беляева, российские банки рассматривают возможность выпуска совместных карт российской платежной системы «Мир» и китайской UnionPay.

«Всегда все зависит от психотипа клиента. Вы можете объяснять клиенту все что угодно, но все равно в конечном итоге решение принимает он в зависимости от эмоционального состояния, интеллектуального развития, осведомленности в экономической ситуации и, в принципе, от психотипа. Кто-то более авантюристичный преследует получение дополнительной прибыли, но с риском, кому-то, наоборот, нужна спокойная жизнь», — указал Беляев.

Он обратил внимание на то, что юань является подходящей валютой, скорее, для прагматиков.

Ранее экономист Григорий Сосновский порекомендовал обратить внимание на юани. Вместе с тем он подчеркнул, что с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные сложности. В случае отсутствия задачи наличного хранения валюты юань более ликвиден, чем доллар и евро, отметил эксперт.

Личный счет,Михаил Беляев,
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