Россиянам назвали перспективную валюту для инвестиций

«Всегда все зависит от психотипа клиента. Вы можете объяснять клиенту все что угодно, но все равно в конечном итоге решение принимает он в зависимости от эмоционального состояния, интеллектуального развития, осведомленности в экономической ситуации и, в принципе, от психотипа. Кто-то более авантюристичный преследует получение дополнительной прибыли, но с риском, кому-то, наоборот, нужна спокойная жизнь», — указал Беляев.