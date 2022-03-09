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40 минут назад

Россияне кинулись скупать стройматериалы

Мария Иванова

На фоне обвала рубля и введенных против России санкций спрос на товары для ремонта в стране вырос на 30-50 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух крупнейших ритейлеров.

Россияне кинулись скупать стройматериалы
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, в основном россияне приобретают обои и дорогостоящие товары - кухни, напольные покрытия и технику.

Французский ритейлер «Леруа Мерлен» сообщил о резком скачке спроса с 20-х чисел февраля. Из-за этого компании пришлось ограничить прием онлайн-заказов меньше, чем на 30 тыс. рублей.

В строительном торговом доме «Петрович» рассказали о росте трафика в магазинах на 31 процент после 20 февраля и росте онлайн-чеков на 36 процентов.

Проблем с поставками товаров ритейлеры пока не отмечают. В магазинах «Леруа Мерлен» более 70 процентов товаров производится в России. Часть зарубежных поставщиков приостановили завоз из-за планов повысить цены. В «Петровиче» долю импорта в своих магазинах оценили в 20 процентах.

Дизайнер Инна Каминская рассказала РБК, что только за неделю цены выросли в среднем на 10–15 процентов.

На фоне украинского кризиса многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России (часть из них также заморозили работу в Белоруссии).

В шведской компании IKEA заявили, что временно закроют свои магазины в России и Белоруссии, отметив, что ситуация на Украине «оказывает огромное влияние на людей и приводит к серьезным нарушениям в цепочке поставок и торговых условиях».

Также работу в РФ остановили немецкая сеть OBI и датский мебельный ритейлер Jysk.

Личный счет,Ikea,
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