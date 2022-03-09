В России предложили изменить ставку «налога на роскошь» для автомобилей

«Еще одно решение касается автомобилистов. Предлагается снизить число тех, кому придется платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 миллионов рублей, а не с 3, как было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года», - подчеркнул Мишустин.

Планку в 3 млн рублей установили еще в 2014 году. Согласно данным «Автостата», средняя стоимость автомобиля в РФ за это время поднялась более чем на 80%. Действующее законодательство РФ регулирует, что владельцы автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов рублей обязаны уплачивать транспортный налог с коэффициентом 1,5. Налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года - 1,1. Налог в двойном размере уплачивают владельцы машин стоимостью в 5-10 млн рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 млн рублей и возрастом 10-20 лет.