Как государство поддержит семьи с детьми

В России с 1 апреля вводится новая выплата на детей возрастом от восьми до 16 лет. Ее смогут получить все семьи с невысоким доходом. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Что подразумевается под невысоким доходом, глава государства не уточнил, пишет "АиФ".

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Константин Михальчевский / РИА Новости

Размер выплат на детей от восьми до 16 лет составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка в регионе. В денежном выражении это будет от шести до 12 тысяч рублей, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков в эфире телеканала "Россия 24".

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В России «уже действуют ежемесячные выплаты для беременных и семей с невысокими доходами с детьми в возрасте до семи лет включительно», напомнил Путин. Материальную помощь получают одинокие родители, воспитывающие детей в возрасте от восьми до 16 лет.

"Государство будет делать все для поддержки семей. Это наш безусловный приоритет", — цитирует российского лидера "АиФ".

Кроме того, малоимущие семьи получают ежемесячное пособие на каждого ребенка от трех до семи лет. Оно равняется 50%, 70% или 100% прожиточного минимума в регионе и варьируется в зависимости от доходов семьи.

С июля 2021 года одиноким матерям или отцам с доходом не выше прожиточного минимума ежемесячно выплачивается пособие на детей от восьми до 17 лет (половина регионального прожиточного минимума ребенка).

В 2021 году были внесены поправки в законодательство, согласно которым одинокие родители, имеющие детей возрастом от восьми до 16 лет, получают ежемесячное пособие в размере 50% от прожиточного минимума для детей в регионе. Это касается мам и пап с доходов не выше прожиточного минимума.

1 февраля нынешнего года было проиндексировано минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. Теперь эта выплата составляет от 7 677 рублей 81 копейки до 31 282 рублей 82 копеек. Единовременное пособие на рождение ребенка увеличилось с 18 886 рублей до 20 472 рублей.