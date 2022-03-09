В Госдуме подготовили поправки о регулировании цен

Профильные комитеты Госдумы подготовили поправки в законодательство о госрегулировании цен на ряд товаров и услуг, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн на оперативном совещании "Единой России" по обсуждению мер обеспечения социально-экономической стабильности заявил, что партии следует занять «принципиальную позицию» и предложить изменения в законодательство, которые позволят устанавливать госрегулирование цен на конкретные товары и услуги. По словам Хинштейна, соответствующая инициатива подготовлена и может быть внесена в Госдуму «при положительном решении в любой момент».

Депутат отметил, что в перечень товаров, на которые может распространяться госрегулирование, должны попасть продукты питания, детские товары, строительные материалы, сельхозудобрения, сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары, лекарства, медикаменты. При этом окончательный список должно сформировать правительство.