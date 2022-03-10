На что рассчитывать? Раскрыты особенности банковских вкладов

Россиянам не следует рассматривать банковский депозит в качестве источника дополнительного дохода. При выборе банка для вклада гражданам стоит обратить внимание не только на обещанные проценты, но и на надежность кредитной организации и дополнительные условия договора. Об этом заявила эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко, сообщает РИА Новости.

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По ее словам, вклады — не способ заработать, а инструмент, позволяющий обеспечить сбережениям надежную защиту от инфляции. Дайнеко подчеркнула, что перед вкладом гражданам России необходимо тщательно изучить предложения нескольких кредитных организаций, а также сравнить их условия и характеристики.

«В погоне за высокой ставкой нужно проявлять осторожность: выбирать банк с репутацией, соблюдать лимит госстрахования вклада в 1,4 миллиона рублей, не класть все яйца в одну корзину», — пояснила она.