На что рассчитывать? Раскрыты особенности банковских вкладов

Россиянам не следует рассматривать банковский депозит в качестве источника дополнительного дохода. При выборе банка для вклада гражданам стоит обратить внимание не только на обещанные проценты, но и на надежность кредитной организации и дополнительные условия договора. Об этом заявила эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко, сообщает РИА Новости.
По ее словам, вклады — не способ заработать, а инструмент, позволяющий обеспечить сбережениям надежную защиту от инфляции. Дайнеко подчеркнула, что перед вкладом гражданам России необходимо тщательно изучить предложения нескольких кредитных организаций, а также сравнить их условия и характеристики.
«В погоне за высокой ставкой нужно проявлять осторожность: выбирать банк с репутацией, соблюдать лимит госстрахования вклада в 1,4 миллиона рублей, не класть все яйца в одну корзину», — пояснила она.
Эксперт добавила, что перед заключением договора следует ознакомиться с дополнительными условиями, например, на наличие капитализации. По ее словам, вклад с капитализацией обычно выгоднее, и чем короче периоды капитализации, тем выше доход. Дайнеко отметила, что гражданам нужно тщательно изучить дополнительные условия договора, чтобы вычислить наиболее выгодный для себя вклад.