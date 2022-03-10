Как правильно хранить золотые слитки

Эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Надежда Грошева рассказала, что золотые слитки, приобретенные в качестве инвестиций, не стоит вынимать из банковской упаковки. Специалиста цитирует РИА "Новости".

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Купить драгоценный слиток можно в банке, для этого необходимо иметь с собой паспорт. Перед покупкой слиток взвешивается с точностью до 0,01 грамма, покупатель должен обязательно иметь возможность видеть весы. При приобретении слитка вместе с ним выдается уникальный сертификат. "Если слиток планируется хранить вне банковских стен, важно сохранять его в идеальном состоянии", - уточнила Грошева.

По ее словам, необходимо как упаковку слитка, так сохранять и сертификаты, чтобы потом можно было его продать. Эксперт напомнила, что нельзя продать банку слиток и с поврежденным сертификатом - если он не читается или же при определении размеров и веса слитка имеются отклонения от заявленных параметров.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий НДС в 20% на инвестиционное золото для физических лиц.