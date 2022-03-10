Россияне внесли на депозиты в банках миллиарды долларов

Жители России болезненно воспринимают ограничения на операции с валютой, в том числе с рублями, введенные Центральным Банком России. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Особенно граждане переживают из-за того, на прошлой неделе они принесли в российские банки не менее $6 млрд на фоне повышения ЦБ ключевой ставки до 20%. После этого многие банки подняли ставки по рублевым вкладам до 20–21% годовых, по валютным — до 4–8% годовых.

«Повышение ставок по вкладам вслед за ключевой ставкой отчасти переломило тренд ухода в наличность», — рассказал изданию управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

По словам эксперта, часть сбережений граждан РФ была направлена на покупку товаров при повышенных инфляционных ожиданиях и ограничениях внешних поставок. Беликов считает, что в итоге эти деньги вернутся на счета в банках через инкассацию выручки торговых предприятий.

Помимо прочего, Беликов посоветовал гражданам принимать в расчет все условия оформления вкладов, в первую очередь в части возможной потери процентов при досрочном изъятии. По его словам, свободные средства лучше разместить на сберегательных счетах, где ставки ниже, но отсутствуют ограничения на изъятие средств.

Накануне Центральный банк России ввел временный порядок операций граждан с наличностью в валюте. Клиент может снять до $10 тыс. в иностранной валюте. Остальную сумму — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.