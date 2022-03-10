YouTube полностью остановил монетизацию в России

YouTube приостановил все функции монетизации видео для российской аудитории. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо сервиса пользователям.

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Речь идет о приостановке подписки Premium, Music Premium, спонсорства, суперчатов, суперстикеров и мерча.

«Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России. По мере развития ситуации мы будем делиться с вами новостями, когда это необходимо», - заявили в YouTube.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. Facebook, Twitter и Google (владелец YouTube) приняли различные меры по ограничению контента и рекламы.