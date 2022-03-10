ФАС зафиксировала ажиотажный спрос на гречку

ФАС России наблюдает случаи ажиотажного спроса на гречку и планирует выявлять и наказывать случаи предпринимательской спекуляции. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме заявил глава антимонопольной службы Максим Шаскольский.

"Урожай достаточный, запасов гречки достаточно много. Но имеет место ажиотажный спрос. В условиях ажиотажного спроса мы зафиксировали, что идет скупка просто поддонами ряда востребованных товаров - и сахара, и гречки", - сказал Шаскольский.

Он отметил, что в этой ситуации ФАС проверяет всех производителей и поставщиков соответствующих товаров. При этом данные продовольственные рынки являются высоко конкурентными, что делает невозможным в текущий момент применение к ним мер антимонопольного регулирования.