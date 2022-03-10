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28 минут назад

Мошенники создают поддельные сайты ушедших из России брендов

Лера Букина

В России зафиксирован рост числа доменов с названиями брендов, ушедших из России. Так, за мартовские праздники появилось около 30 таких адресов, заявил руководитель блока специальных сервисов ИБ-компании Infosecurity Сергей Трухачев «Газете.Ru».

Мошенники создают поддельные сайты ушедших из России брендов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Они, вероятно, представляют собой заготовки для фишинговых сайтов, на которых будут обманывать любителей иностранных брендов.

«Число подобных ресурсов продолжит расти в ближайшие месяцы, поскольку спрос на импортные товары остается, а получить их официально негде. <...> Нужно придерживаться стандартных правил защиты от фейкового магазина: не торопиться, перепроверять информацию, думать головой», — подчеркнул Трухачев.

Злоумышленники используют названия таких брендов, как H&M, Pull & Bear, Nike, Zara, IKEA, а также премиальных брендов Gucci, Balenciaga и Chanel.

В связи с событиями на Украине многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в стране. Среди таких организаций - испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, крупнейшая мировая сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz, германский производитель программного обеспечения для организаций SAP и другие. Также об уходе из России объявили компании спортивной одежды и обуви Adidas, Nike и Puma.

Сегодня, 10 марта, о временной приостановке своей деятельности в России объявила японская компания Uniqlo. Как отмечается, у компании возникли трудности, хотя ранее она заявила о намерении продолжить работу в стране.

Личный счет,Ikea,Chanel,
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