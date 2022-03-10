Как правильно хранить золотые слитки

Купленные в банке золотые слитки можно хранить вне стен финансового учреждения, но их не нужно вынимать из упаковки. Об этом рассказала РИА Новости эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Надежда Грошева.
Она добавила, что необходимо сохранять сертификаты завода-изготовителя слитков. Если не соблюдать эти правила, продать драгоценный металл будет сложно.
"При покупке слитка нужно обратить внимание на его целостность и чистоту: отсутствие царапин, вмятин, — отметила Грошева. — Если слиток планируется хранить вне банковских стен, важно сохранять его в идеальном состоянии".
Эксперт напомнила, что драгоценные металлы сейчас продает, в частности, Сбербанк. В кредитной организации можно купить золото, серебро, платину, палладий. Номенклатура золотых слитков — 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 граммов. Стоит помнить, что не все банки продают драгоценные металлы.
Все операции с драгметаллами проводятся только при личном присутствии покупателя, подчеркнула Грошева. Перед сделкой слиток взвешивается с точностью до 0,01 грамма, и покупатель должен иметь возможность видеть весы.
В среду, 9 марта, президент Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц. До этого оно облагалась налогом по ставке 20%.
Ранее в марте финансовый аналитик Михаил Беляев отметил в беседе с порталом "Рамблер", что отмена НДС на покупку слитков будет способствовать развитию розничного рынка золота. По его словам, это полезно для России как для золотодобывающей страны, так как ей нужен рынок сбыта.