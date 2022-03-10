Как правильно хранить золотые слитки

Купленные в банке золотые слитки можно хранить вне стен финансового учреждения, но их не нужно вынимать из упаковки. Об этом рассказала РИА Новости эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Надежда Грошева.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Павел Лисицын / РИА Новости

Она добавила, что необходимо сохранять сертификаты завода-изготовителя слитков. Если не соблюдать эти правила, продать драгоценный металл будет сложно.

"При покупке слитка нужно обратить внимание на его целостность и чистоту: отсутствие царапин, вмятин, — отметила Грошева. — Если слиток планируется хранить вне банковских стен, важно сохранять его в идеальном состоянии".

Эксперт напомнила, что драгоценные металлы сейчас продает, в частности, Сбербанк. В кредитной организации можно купить золото, серебро, платину, палладий. Номенклатура золотых слитков — 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 граммов. Стоит помнить, что не все банки продают драгоценные металлы.

Все операции с драгметаллами проводятся только при личном присутствии покупателя, подчеркнула Грошева. Перед сделкой слиток взвешивается с точностью до 0,01 грамма, и покупатель должен иметь возможность видеть весы.

В среду, 9 марта, президент Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц. До этого оно облагалась налогом по ставке 20%.