Какие товары стоит покупать на будущее, пока они не подорожали

Цены всегда растут, и это неприятно. Тем не менее не стоит срываться с места и скупать все, до чего дотянутся руки, потому что кураж пройдет, а потраченные деньги не вернутся. И еще неприятнее будет выбрасывать просроченные продукты и пристраивать не пригодившуюся одежду или технику в добрые руки. Как же быть? Рассказываем, какие товары стоит покупать на будущее и какие продукты купить сейчас, пока они не слишком выросли в цене.

Фото: stock.adobe.com stock.adobe.com

В чем подвох

Видео дня

«Все побежали, и я побежал!» — обычно так говорят, когда хотят упрекнуть человека в том, что он сливается с толпой. На самом же деле в этой фразе ничего обидного нет, для человека естественно следовать за большинством и связано это прежде всего с инстинктом самосохранения. Но с развитием общества опасностей стало значительно меньше, и на первое место мы стали ставить личные интересы, самореализацию и индивидуальность. Это значит, что человек разумный прежде всего тщательно взвесит все за и против, а уже потом начнет действовать. Любое решение должно быть обдуманным. Особенно когда речь идет о крупных тратах. Итак, каков наш план?

1. Остановиться.

2. Подумать.

3. Составить список.

4. Купить!

Важно совершить эти действия последовательно. Не надо сразу бежать в магазин или открывать любимое приложение и бросать в корзину все подряд, не надо думать на ходу, параллельно занимаясь другими делами, так вы рискуете взять лишнее и упустить важное. А теперь начинаем с главного.

Продукты

Прежде чем составлять список, загляните на верхние полки кухонных шкафчиков и в кладовку. Наверняка там найдутся давно просроченные продукты, которые пора выбросить. Если вы забыли о перловой крупе или шоколадной пасте на год-два или больше, это значит, что не нужно покупать это про запас. Вспомните, что вы любите и чаще всего готовите, внесите в список. Помните, что срок хранения круп и других бакалейных товаров чаще всего не превышает 12-18 месяцев, поэтому не берите больше, чем успеете съесть до истечения срока годности. Не переоценивайте свои силы.

stock.adobe.com

Еще один критерий — доступность. Обратите внимание на продукты, которые поставляются из-за рубежа, например:

• Оливковое масло

• Вино

• Маслины и оливки

• Кофе

Если гречка, рис и даже чай растут в России, то цены на них будут расти не с такой скоростью, как на импортные продукты, которые стоит включить в список покупок в первую очередь, пока не подорожали.

Лекарства

В первую очередь запасы лекарств нужно пополнить тем, кто страдает хроническими заболеваниями и вынужден принимать поддерживающие препараты пожизненно. Сходите к лечащему врачу на прием и попросите выписать дополнительный рецепт, скорее всего, врач пойдет вам навстречу, если у него будет такая возможность.

stock.adobe.com

Остальным же стоит пересмотреть домашнюю аптечку, выбросить просроченные лекарства и докупить необходимое:

• Антисептики

• Обезболивающие и жаропонижающие препараты

• Противовирусные средства

• Средства от насморка

• Антигистаминные препараты

• Сорбенты

• Бинты, пластыри, шприцы

Товары для детей

Покупать вещи на вырост — неблагодарное дело. Ребенок за лето может вырасти так, что купленный весной зимний комбинезон окажется мал. Лучше сосредоточиться на вещах, которые требуются постоянно:

• Подгузники

• Одноразовые пеленки

• Средства гигиены

• Смесь или детское питание с длительным сроком хранения

Бытовая химия

Оцените свои запасы и места для хранения, и только после этого отправляйтесь в магазин. Обычно бытовая химия расходуется не так быстро, самое необходимое — это средства для стирки и мытья посуды, а вот разнообразные чистящие средства легко можно заменить содой, лимонной кислотой и уксусом.

stock.adobe.com

Косметика и средства гигиены

Планирование покупок — хороший повод навести порядок на полочках в ванной и туалетном столике. Как только освободится место, вы поймете, сколько лишнего у вас было. Не берите то, чем все равно не будете пользоваться. Здесь работает важный принцип — лучше меньше, но лучше. Что действительно необходимо:

• Зубные щетки

• Зубная паста

• Туалетная бумага

• Мыло

• Шампунь

Техника

Покупка бытовой техники для соотечественников сродни сакральному действу. Если что-то случается, то все бегут скупать телевизоры и холодильники. Да, действительно цены на бытовую технику и всевозможные гаджеты имеют свойство постоянно расти. Но подумайте хорошо, так ли уж нужен вам очередной смартфон, если свой вы купили недавно, или телевизор, который нет времени смотреть. Эксперты советуют брать только то, что вы действительно планировали купить, но ждали подходящего момента. В этом случае момент настал, в остальных — поберегите деньги.

Одежда

Когда магазины один за одним объявляют о приостановке работы, напоследок хочется скупить все. Но это проигрышная стратегия. Деньги потратите, а удовольствия не получите ни от покупки, потому что торопились и брали не глядя, ни от вещи, потому что не будете знать, с чем ее носить. Прежде чем покупать, нужно для начала разгрузить свой гардероб — убрать то, что потеряло внешний вид, морально устарело и ни разу не надевалось в течение двух лет. Затем посмотрите, что с чем будете носить, оцените, чего действительно не хватает, и, вооружившись списком необходимого, отправляйтесь за покупками.

stock.adobe.com