Названа средняя максимальная ставка по вкладам в России

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, выросла до максимума с ноября 2016 года, следует из материалов Банка России.

По итогам третьей декады февраля средняя максимальная ставка по вкладам в РФ составила 8,59%. Это на 0,44% больше, чем во второй декаде месяца.

Средняя максимальная ставка по вкладам достигла максимального значения с третьей декады ноября 2016 года, когда она составляла 8,64%. Рекордно низкий показатель был зафиксирован в первой декаде октября 2020 года - 4,33%.