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25 минут назад

Названа средняя максимальная ставка по вкладам в России

Вероника Полынина

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, выросла до максимума с ноября 2016 года, следует из материалов Банка России.

Названа средняя максимальная ставка по вкладам в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По итогам третьей декады февраля средняя максимальная ставка по вкладам в РФ составила 8,59%. Это на 0,44% больше, чем во второй декаде месяца.

Средняя максимальная ставка по вкладам достигла максимального значения с третьей декады ноября 2016 года, когда она составляла 8,64%. Рекордно низкий показатель был зафиксирован в первой декаде октября 2020 года - 4,33%.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, «Тинькофф банк», ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Банк России,Тинькофф банк,ФК Открытие,Альфа-банк,Райффайзенбанк Австрия,Банк ВТБ,Газпромбанк,Промсвязьбанк,Россельхозбанк,Сбербанк России,
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