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53 минуты назад

Пенсии вырастут: кто получит надбавку с 1 апреля

Мария Иванова

С 1 апреля 2022 года социальная пенсия в стране вырастет в среднем на 800 рублей в месяц. Об этом напомнили «Аргументы и факты».

В 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента. Каждый год 1 апреля по всей России происходит индексация социальных пенсий. Такие пенсии выплачивают людям, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для страховой пенсии. Также эти выплаты получают россияне с инвалидностью и потерявшие кормильца.

Молодежи предложили выделить по 10 тысяч на пенсию

При этом правительство ранее внесло в Госдуму законопроект о «защите национальных интересов РФ в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций». Несколько статей документа посвящены пенсионному законодательству.

В частности, законопроект разрешает правительству устанавливать размер социальной доплаты к пенсии выше, чем предусмотрено действующим федеральным законом.

«Этот правительственный законопроект охватывает все виды пенсий, кроме военных. То есть всех получателей страховых пенсий, государственных и социальных - тех, которые выплачивает Пенсионный фонд России», - объяснила экономист Людмила Иванова-Швец.

Она выразила надежду, что дополнительную индексацию проведут как можно скорее, а не отложат на осень.

«Что такое 10-15 тысяч рублей пенсии? При сегодняшних скачках цен, особенно на продукты и лекарства, этих денег на жизнь просто не хватит. А еще надо заплатить за жилье, телефон, проезд…» - отметила эксперт.

Индексации пенсий и соцдоплат происходят автоматически, пенсионерам не нужно подавать для этого заявлений в Пенсионный фонд. В 2021-м социальные пенсии выросли на 3,4 процента и достигли 10 183 рублей.

С 1 января на 5,9 процента планово выросли страховые пенсии по старости. Фиксированная выплата после индексации составила 6 401 рубль 10 копеек (в 2021-м она равнялась 6 044 рублям 48 копейкам). Позже пенсию решили поднять не на 5,9, а на 8,6 процента - выше уровня инфляции.

Итоговая прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после этого (с учетом уже прошедшей в январе индексации) составила в среднем 1 400 рублей.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что средний размер пенсии после дополнительной индексации составил 18 984 рубля.

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